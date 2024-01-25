В Петербурге произошел сбой в работе турникетов метро

Проблемы возникли с оплатой входа банковской картой. Жители города не могли попасти на станции «Горьковская», «Садовая», «Спасская», «Площадь Александра Невского-1» и «Петроградская».

В вестибюлях метрополитена скопилось множество людей. Позднее в пресс-службе метрополитена города сообщили, что входы на станции работают в обычном режиме.

Ранее член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов навал метро элитарным транспортом. По его словам, от наличия станции получают выгоду только «жители в радиусе 500-700 метров» от них. Специалист считает, что средства, выделяемые на развитие метрополитена, следовало бы вложить в другой вид общественного транспорта.