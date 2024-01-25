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В Псковской области до 30 января ночью не будет интернета

С 25 по 30 января в Псковской области в ночное время не будет работать мобильный интернет из-за технических работ. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Жителей Псковской области предупредили об отключениях мобильного интернета
© РИА Новости

Он уточнил, что речь идет о промежутке с 23:00 до 6:00.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования… на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — добавил Ведерников.

По его словам, в регионе продолжит действовать формат 3G, но со сбоями, поскольку он устарел и на многих территориях отсутствует.

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