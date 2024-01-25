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Консульства Китая в РФ предупредили о приостановке выдачи виз из-за праздника

Консульства Китая в Российской Федерации на неделю перестанут выдавать визы для российских туристов из-за празднования китайского Нового года. Газета.Ru

Уточняется, что с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. RT на русском

При этом туристам, летящим прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, беспокоиться не придется: там действует безвизовый режим. Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения будут осуществляться в обычном режиме. Российская газета

Консульства Китая в РФ временно приостановили выдачу виз
© РИА Новости
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