Консульства Китая в РФ временно приостановили выдачу виз

Консульства Китая в Российской Федерации на неделю перестанут выдавать визы для российских туристов из-за празднования китайского Нового года. Газета.Ru

Уточняется, что с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. RT на русском