Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Елена Блиновская, создательница «Марафона желаний», ее муж Алексей и родители будут вынуждены объявить о банкротстве из-за ареста активов, рассказала адвокат Наталия Сальникова. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Юрист отметила, что суд по ходатайству следователей продлил сроки арестов на квартиру родителей, на недвижимость бывшей жены брата Блиновской, на счета с пенсионными накоплениями и на другие активы.

На фоне этого, заметила Сальникова, блогер, ее супруг, родители будут вынуждены заявить о банкротстве.

Кроме того, в связи с арестом активов, Блиновская «просто физически не сможет погасить ущерб государству», пояснила адвокат. Она добавила, что размер ущерба еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу.

По ее оценке, на банкротство подадут также ООО «Аквакультура-Хибины» и некоторые другие компании, к которым имеет отношение Алексей Блиновский.

Напомним, что Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей.