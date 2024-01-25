$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Елена Блиновская, создательница «Марафона желаний», ее муж Алексей и родители будут вынуждены объявить о банкротстве из-за ареста активов, рассказала адвокат Наталия Сальникова. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве
© РИА Новости

Юрист отметила, что суд по ходатайству следователей продлил сроки арестов на квартиру родителей, на недвижимость бывшей жены брата Блиновской, на счета с пенсионными накоплениями и на другие активы.

На фоне этого, заметила Сальникова, блогер, ее супруг, родители будут вынуждены заявить о банкротстве.

Кроме того, в связи с арестом активов, Блиновская «просто физически не сможет погасить ущерб государству», пояснила адвокат. Она добавила, что размер ущерба еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу.

По ее оценке, на банкротство подадут также ООО «Аквакультура-Хибины» и некоторые другие компании, к которым имеет отношение Алексей Блиновский.

Напомним, что Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей.

С апреля 2023 года по январь 2024 года она находилась под домашним арестом, на этой неделе стражи порядка перевели ее в СИЗО на фоне многочисленных нарушений условий исполнения меры пресечения.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости