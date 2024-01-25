Симоньян прокомментировала приговор Треповой

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне приговора Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которой суд назначил 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге, заявила, что в российских колониях уважают военкоров. Вердикт суда она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Симоньян назвала Трепову жизнерадостной террористкой, которая «получила свой четвертак с довеском».

«Она улыбается, не зная, что в российском тюремном населении с некоторых пор чуть ли не культ "вагнеров" и всей этой тематики, что там уважают военкоров и не уважают их убийц. Со всеми вытекающими», — написала главред RT.

Приговор Треповой 25 января вынес Второй западный окружной военный суд. Ее признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима. Кроме того, Треповой назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.