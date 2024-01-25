Россиянка два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе

В ХМАО женщина два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе. Об этом женщина рассказала в паблике города Мегион во "Вконтакте".

© Оксана Шустова/ЧП Мегион/VK

"Предложили копать самим, либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали . В итоге сегодня маму похоронили", - рассказала она.

По словам пострадавшей, место для могилы ей удалось получить от муниципальных властей только после того, как она привлекла своему положению внимание общественности - до этого ей заявляли об отсутствии отсыпанных мест для могил.

"В данный момент на кладбище работает техника по отсыпке мест захоронения, но я даже боюсь представить, что будет весной с захоронениями, которые сделают в этой отсыпке", - заявила она.

До этого в Кемеровской области мальчик поссорился матерью и босиком сбежал из дома в мороз.