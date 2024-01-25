Россиянка два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе

В ХМАО женщина два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе
В ХМАО женщина два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе. Об этом женщина рассказала в паблике города Мегион во "Вконтакте".
"Предложили копать самим, либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали . В итоге сегодня маму похоронили", - рассказала она.
По словам пострадавшей, место для могилы ей удалось получить от муниципальных властей только после того, как она привлекла своему положению внимание общественности - до этого ей заявляли об отсутствии отсыпанных мест для могил.
"В данный момент на кладбище работает техника по отсыпке мест захоронения, но я даже боюсь представить, что будет весной с захоронениями, которые сделают в этой отсыпке", - заявила она.
До этого в Кемеровской области мальчик поссорился матерью и босиком сбежал из дома в мороз.
Ребенок оказался на морозе без куртки и обуви, на его поиски были ориентированы все ближайшие патрули. Спустя час школьника нашли в квартире в одном из домов по соседству.