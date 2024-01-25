Продюсер «Гражданина поэта» поздоровался с пранкерами запрещенным лозунгом

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с продюсером проекта «Гражданин поэт» Андреем Васильевым от лица главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Васильев начал разговор с украинского лозунга, который Минюст РФ в январе 2024 года включил в перечень нацистских.

Васильев — журналист, бывший шеф-редактор «Коммерсанта», спродюсировавший проект «Гражданин поэт», в котором стихотворения Дмитрия Быкова (признан иноагентом в России) сначала читал актер Михаил Ефремов, а затем — Артур Смольянинов (признан иноагентом в России и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В разговоре с «Ермаком» Васильев заявил о готовности привезти проект на Украину, ограничившись «технически-бытовым райдером». По его словам, гонорар за выступления он готов «отдать, куда скажут».