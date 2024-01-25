Блиновская отреагировала на звонки мошенников с использованием ее голоса

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова рассказала, что ее подзащитной известно о звонках мошенников с использованием ее голоса. Блиновская обсуждала этот вопрос в день последнего судебного заседания, рассказала адвокат телеканалу «360».

«Вчера видела ее в суде. Ее беспокоит, что из-за мошенников могут пострадать люди», — отметила Сальникова.

Сами звонки юрист назвала стандартным мошенничеством. По ее словам, звонили, в том числе, отцу блогера. От лица Блиновской, которая якобы звонит из СИЗО, злоумышленники просили перевести небольшие суммы денег на карту. Мошенникам, однако, никто не поверил.

«Нет, [люди] не поверили мошенникам. Потому что, как мне сказали, в какой-то момент в фразе проскочил украинский акцент», — заявила Сальникова.

Основу для создания копии голоса Блиновской, по мнению юриста, взяли из интернета. Искусственный интеллект успешно подделывает голоса, предупредила она.

Адвокат блогера также рассказала, что в заключении ее подзащитная чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания.