В генконсульстве ответили на сообщения о задержании участников «Би-2» в Таиланде
В генеральном консульстве России на Пхукете прокомментировали в беседе с RT сообщения о том, что в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали участников российской рок-группы «Би-2».
Там отметили, что участники группы не обращались в консульство.
«И нам такая информация (о задержании. — RT) не поступала пока», — добавили в генконсульстве.
Ранее появились сообщения о том, что в Таиланде полиция задержала участников группы «Би-2».