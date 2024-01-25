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Звезда «Папиных дочек» Леонов получил травму во время репетиции

Актер Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в московском театре «Ленком». Как сообщает Telegram-канал Mash, звезда «Папиных дочек» прищемил его дверью.

Звезда «Папиных дочек» Леонов получил травму во время репетиции
© РИА Новости

Репетицию пришлось прервать, а на место вызвали скорую помощь. 64-летнего Леонова доставили в больницу, где у него диагностировали перелом. Артисту оказали помощь и отпустили лечиться домой.

При этом супруга Леонова Анастасия заявила, что запланированный на пятницу, 25 января, спектакль «Поминальная молитва» с участием актера состоится несмотря на травму.

Напомним, что 16 января СМИ сообщили, что рабочего сцены Большого театра придавило декорацией оперы «Лоэнгрин». Мужчину якобы госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позднее пресс-служба театра опровергла информацию и заявила, что все сотрудники учреждения работают в штатном режиме. В ГУ МВД по Москве рассказали, что им не поступала информация о подобных инцидентах.

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