Звезда «Папиных дочек» Леонов получил травму во время репетиции
Актер Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в московском театре «Ленком». Как сообщает Telegram-канал Mash, звезда «Папиных дочек» прищемил его дверью.
Репетицию пришлось прервать, а на место вызвали скорую помощь. 64-летнего Леонова доставили в больницу, где у него диагностировали перелом. Артисту оказали помощь и отпустили лечиться домой.
При этом супруга Леонова Анастасия заявила, что запланированный на пятницу, 25 января, спектакль «Поминальная молитва» с участием актера состоится несмотря на травму.
Напомним, что 16 января СМИ сообщили, что рабочего сцены Большого театра придавило декорацией оперы «Лоэнгрин». Мужчину якобы госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позднее пресс-служба театра опровергла информацию и заявила, что все сотрудники учреждения работают в штатном режиме. В ГУ МВД по Москве рассказали, что им не поступала информация о подобных инцидентах.