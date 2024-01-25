Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли из-за режима ЧС

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за усиления метели. Об этом сказано в Telegram-канале аэровокзала.

Уточняется, что в российском городе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В связи с этим работу гавани приостановили до 10:00 (02:00 по московскому времени) 26 января.

«Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», — добавили авторы публикации.

По данным табло авиагавани, на данный момент задерживается вылет по меньшей мере 17 рейсов в Москву, Владивосток, Хабаровск, Курильск и другие города. При этом как минимум 10 вылетов отменили из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет задержаны 19 рейсов.