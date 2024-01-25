День студента в столице: куда пойти

25 января отмечается день студентов. Где и как молодежь сможет провести время рассказывают “Известия”.

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В Парке Горького студенты смогут бесплатно покататься на коньках. А вечером молодежь ожидает концерт, на котором выступят певица МакSим и рэпер МОТ.

А на ВДНХ развлекательная программа будет доступна не только для студентов, но и для Татьян, которые отмечают сегодня Татьянин день. Посетители смогут бесплатно посетить три выставочных павильона – музей славянской письменности “Слово”, центр “Космос и авиация” и музейный комплекс “Буран”.

Департамент культурного наследия Москвы предоставил студентам возможность посетить экскурсии по историческим университетам города. Студенты смогут побывать в РЭУ им. Плеханова и в НИУ “Высшей школы экономики”. Программа бесплатных экскурсий будет доступна с 25 по 27 января.

Московский зоопарк тоже не остался в стороне. Руководство подготовило соревнование “Унизверский квест”, в котором смогут принять участие абитуриенты, студенты и преподаватели.

Бесплатные развлечения доступны и на других локациях Москвы. Студенты и посетительницы с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках не только в Парке Горького, но и в парках “Сокольники” и “Царицыно”, а также в Таганском парке, ландшафтном парке “Митино” и проч. На некоторых катках будет представлена шоу-программа.