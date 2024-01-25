Волчья стая попала на видео в Ленинградской области

Волчья стая из 14 особей попала в объектив видеоловушки в Кингисеппском районе Ленинградской области. Интересными кадрами поделился биолог Павел Глазков.

«Для нашего региона это очень большое количество... к ним могут присоединяться и одиночные пришлые волки... хищники понимают: чтобы выжить, надо объединяться», - написал биолог в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас у хищников самый разгар гона, который продлится до начала весны, уточнил Глазков. Всего в Ленинградской области обитает около 500 волков.