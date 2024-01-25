Юрий Башмет отметил день рождения на сцене Концертного зала им. Чайковского

По давней традиции Юрий Башмет отмечает свои дни рождения с дирижерской палочкой в руках в кругу коллег и благодарных зрителей. 71-й день рождения не стал исключением, его маэстро провел в Концертном зале имени Чайковского.

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Программа вечера по традиции держалась в секрете. В этот раз в концерте принял участие самый молодой коллектив под управлением Башмета - Всероссийский юношеский симфонический оркестр. По решению маэстро исполнили Симфонию №7 Шостаковича.

Концертный зал был, как всегда, полон, зрители с нетерпением ждали выхода дирижера. Билеты на праздничные выступления неизменно раскупаются в первые дни продаж. Вступительное слово именинника то и дело прерывалось бурными аплодисментами.

"Я очень рад, что вы пришли сегодня,- обратился он к залу. - Свой день рождения я традиционно встречаю на сцене. Сегодня особенный концерт. Это не будет набор красивых, известных мелодий, песен, не придут поздравлять мои любимые артисты, коллеги, музыканты. Сегодня прозвучит одна симфония в четырех частях, в одном отделении. Надеюсь, даже уверен, что вы получите удовольствие".

Выбор именно этой симфонии особенно значим, ведь совсем скоро, 27 января, Россия будет отмечать 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Напомним, именно с блокадой связано создание 7-й, или "Ленинградской" симфонии, которая была написана в декабре 1941 года, через несколько месяцев после начала изоляции Северной столицы. Во время концерта Башмета в Зале Чайковского на экраны транслировали архивную кинохронику тех страшных дней, когда Ленинград был заблокирован фашистами.