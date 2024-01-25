Татьянин день и День Роберта Бернса: какие праздники отмечают 25 января

В мире и в России в частности в четверг, 25 января, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Татьянин день, день рождения Роберта Бернса и День штурмана ВМФ России.

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Татьянин день

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Он же — День российского студенчества. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», текст которого был составлен Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более двухсот лет назад, так и в XXI веке предпочитает отметить свой праздник с размахом. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанса отдохнуть от учебы: согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь горячее сессионное время.

День рождения Роберта Бернса

Это национальный праздник родины великого поэта — Шотландии. Шотландцы очень гордятся своим знаменитым соотечественником и чтут его память. Праздник проводится также во многих областях Британии.

День рождения Бернса принято праздновать в форме ужина (так называемого Burns Supper), проводимого по определенному сценарию. Сначала — небольшое сценическое действо со стихами, песнями и народными танцами. В Шотландии Бернс почитается символом нации, поэтому день рождения поэта — один из самых любимых праздников в Стране холмов — отмечается широко и шумно.

День штурмана Военно-Морского флота России

Это профессиональный праздник военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов. По традиции, в этот день командование ВМФ поздравляет всех штурманов российского флота с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся удостаиваются наград, поощрений и благодарностей.