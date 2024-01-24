Патриарх Кирилл предложил не праздновать День святого Валентина

В России следует «положить конец» празднованию Хеллоуина и Дня святого Валентина, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он добавил, что необходимо ввести в российских школах курс «семьеведения», пишет РИА «Новости».

Предстоятель РПЦ отметил, что власти запретили в России пропаганду со стороны ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Вместе с тем, пояснил священнослужитель, важно идти дальше.

«Немало вопросов вызывает празднование так называемого «Дня святого Валентина», который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью», — отметил Кирилл.

По его мнению, популярность этого праздника связана с «повсеместным распространением идей свободной любви».

Патриарх заметил, что Хеллоуин противоречит «историческим, нравственным и религиозным ценностям России». Соответственно, пояснил он, государству следует обратить внимание на данный праздник и его «языческие корни».

Напомним, что в 90-е годы в России появилось несколько новых праздников: День святого Дионисия Парижского (9 октября), Хеллоуин (в ночь с 31 октября на 1 ноября), День святого Валентина (14 февраля), День святого Патрика (17 марта).