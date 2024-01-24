Эксперты назвали самые популярные страны у туристов из России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал о самых популярных странах, которые выбирают российские туристы. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, в 2023 году российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Абхазию и Египет. При этом эксперт считает, что в 2024 году этот список не понесет каких-либо изменений.

Помимо этого Мурадян добавил, что в 2023 году выездной организованный турпоток из России увеличился на 16,4% по сравнению с 2022 годом. Всего по путевкам в другие страны отправились около 8,1 миллиона человек. В 2024 году, по прогнозам эксперта, это число может вырасти ещё на 10%.