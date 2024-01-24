Умер режиссер-документалист Юрий Сальников

Юрий Сальников, режиссер документального кино, создатель более 100 документальных фильмов и программ, член Союза кинематографистов скончался на 89-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

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Дата и место похорон пока не называются.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера документального кино Юрия Петровича Сальникова», — отметили кинематографисты.

В объединении добавили, что Сальников работал в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения, главной редакции пропаганды ЦТ, кино-видеостудиях «Совинфильм», «Юность», и «ДИК» — студии документальных и игровых фильмов.

В пресс-службе уточнили, что режиссер 25 лет работал во ВГИКе, где вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил пять мастерских режиссеров документального кино.

Юрий Сальников родился 21 марта 1935 года в Омской области. Режиссер специализировался на фильмах о Севере, по истории авиации и трансполярных перелетов и по истории космонавтики.