Российский город заволокло зловонным смогом

Жители Стерлитамака пожаловались на то, что небо заволокло зловонным смогом. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

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Сильный туман, а также неприятный запах и привкус в воздухе местные жители заметили утром в среду, 24 января. При этом подобное в Стерлитамаке происходит не впервые — так, аналогичная ситуация на протяжении нескольких дней наблюдалась два года назад. На записи, сделанной жителями Стерлитамака, можно увидеть густой туман, из-за которого видимость в городе значительно снизилась. В результате многие из них пожаловались на головные боли, тошноту и резь в глазах, а некоторые жители побоялись отпускать своих детей в школу.

По информации Telegram-канала «Короче, Стерлитамак», смог и резкий запах в воздухе Салавата по вине одного из расположенных там предприятий. «Смотрите, противоположных домов не видно. Южный ветер со стороны Салавата, опять газовка. Сколько это будет продолжаться?» — возмутилась одна из жительниц Стерлитамака.

В местном Минэкологии сообщили, что возьмут пробы воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории. Результаты проверки станут известны позднее.