В РПЦ отреагировали на планы открыть в России академию шаманизма

Распространение эзотерики, шаманизма и всего, что с этим связано, — это явление, которое будет иметь негативные последствия для многих людей, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на планы открыть международную академию шаманизма в Туве.