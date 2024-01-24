Жительница Эстонии рассказала о «побеге» в Россию

Жительница Эстонии Оксана Пост рассказала о своем «побеге» из страны в Россию — решение переехать она объяснила «разнузданной русофобией» и начавшейся школьной реформой. Об этом сообщает Postimees.

Границу с Россией Пост, ее муж и трое их детей пересекли в конце ноября 2023 года. Семья решила переехать в Россию по программе переселения соотечественников.

Планировать отъезд, по словам Пост, они начали сразу после 24 февраля 2022 года, когда в Эстонии, по ее словам, началась «оголтелая русофобия». Решение переехать подкрепила подготовка школьной реформы — ее детям предстояло начать учиться на эстонском языке.

До переезда Пост не была в России 30 лет. Ее поразило, как страна похорошела, как процветает российская культура и как много в магазинах товаров.

Сейчас семья Пост живет в Великом Новгороде. Ее муж планирует открыть бизнес в России.

В 2022 году парламент Эстонии принял закон по полному переводу образования на эстонский язык. С 2024-го каждый школьный учитель должен знать его на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания языка). В 2024 году для обучения в школах на отличном от эстонского языке также требуется специальное разрешение правительства.

Правительство Латвии ранее также поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке — латышском.