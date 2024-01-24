Симоньян прокомментировала крушение военного Ил-76 под Белгородом

Министерство обороны сообщило о крушении военного самолета 24 января. Как уточнили в ведомстве, Ил-76 разбился при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих — их везли для обмена. Кроме того, в самолете было шесть членов экипажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Кремль займется изучением произошедшего.