Симоньян прокомментировала крушение военного Ил-76 под Белгородом
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области.
«Самолет и экипаж — наши. Пленные — их (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты. ру»). Сбили — они», — резюмировала она.
При этом Симоньян подчеркнула, что остальная информация «от лукавого».
Министерство обороны сообщило о крушении военного самолета 24 января. Как уточнили в ведомстве, Ил-76 разбился при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих — их везли для обмена. Кроме того, в самолете было шесть членов экипажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Кремль займется изучением произошедшего.
Сообщалось, что второй военный самолет Ил-76 с 80 пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули над Белгородской областью.