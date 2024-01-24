ЦИК утвердил форму бюллетеня на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия утвердила образец бюллетеня на президентских выборах, которые состоятся в стране в марте 2024 года. Об этом стало известно в среду, 24 января.
На представленном в ЦИК бланке фамилии кандидатов указываются в алфавитном порядке. Бумага для бюллетеня выбрана белая, а на ее лицевой стороне размещена фоновая защитная сетка зеленого цвета, передает РИА Новости.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента России в марте будет происходить во всех 89 регионах. Однако на новых территориях страны оно пока будет запущено в тестовом режиме.
8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.
Избирательный штаб действующего президента России в Гостином Дворе в Москве начал свою работу 21 декабря. Также с 23 декабря в столице ведется сбор подписей в поддержку решения Путина о выдвижении на выборы главы государства. В настоящее время в городе работает порядка 50 точек сбора подписей.