ЦИК утвердил форму бюллетеня на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила образец бюллетеня на президентских выборах, которые состоятся в стране в марте 2024 года. Об этом стало известно в среду, 24 января.

На представленном в ЦИК бланке фамилии кандидатов указываются в алфавитном порядке. Бумага для бюллетеня выбрана белая, а на ее лицевой стороне размещена фоновая защитная сетка зеленого цвета, передает РИА Новости.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента России в марте будет происходить во всех 89 регионах. Однако на новых территориях страны оно пока будет запущено в тестовом режиме.