Симоньян ответила на обвинения Foreign Policy в адрес россиянок

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание на статью американского журнала Foreign Policy, в которой русские женщины, в том числе сама журналистка, ее коллега Ольга Скабеева и представитель МИД РФ Мария Захарова, обвиняются в «прикрытии преступлений» на спецоперации. На это Симоньян ответила, что попала в компанию прекрасных женщин.

Я в компании прекрасных русских женщин. Остальное не читала, — ответила Симоньян.

Автор статьи Анастасия Эдель заявила, что русская женственность, которая исторически воспринималась как эталон силы, терпения и самопожертвования, теперь служит «прикрытием преступлений российских мужчин». Она также указала, что россиянки гордятся своими защитниками и «восторженно поют» на концертах песню SHAMAN «Я русский».

Помимо этого, Эдель провела аналогию между русскими женщинами 1917 года и современными. Тогда, отметила журналистка, гражданки вышли на протесты против монархии и кризиса продовольствия, а сегодня россиянки стали «послушны государственной программе».