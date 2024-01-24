Федосеева-Шукшина прокомментировала новости о проблемах со здоровьем

«Не перестаю удивляться нашим СМИ, откуда они берут эту информацию? Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаю различными процедурами. Я не видела ни одного человека моего возраста, который не жаловался бы на боль в суставах. Это болезнь старения!» — высказалась Федосеева-Шукшина.