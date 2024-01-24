Мужчины стали чаще женщин пользоваться услугами красоты и здоровья

Мужчины стали чаще прибегать к услугам в сфере красоты и здоровья, чем женщины. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com.

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Аналитики сравнили показатели января текущего года и прошлого. В материалах говорится, что на YouDo.com 53% заказов в beauty-категории оставила мужская аудитория. Доля платежей, осуществленных мужчинами в спа-салонах, продемонстрировала рост до 53% (в 2023 году она составила 48%).

Специалисты зафиксировали общий рост спроса у россиян «на красоту и здоровье» за январь на 61% в сравнении с таким же периодом 2023 года. По большей части граждане интересуются услугами косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса и специалистов по татуировкам и пирсингу.

Аналитики также указывают на трехкратный рост количества чеков в массажных салонах. Кроме того, они наблюдают увеличение количества транзакций в салонах красоты и барбершопах (+22%), в фитнес-клубах (+17%) и спа-салонах (+13%).