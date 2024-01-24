Майнеров предложили лишать доступа к электроэнергии на 500 часов в год

Майнеров предложили определить как новую категорию потребителей электроэнергии и в случае энергодефицита отключать их от подачи ресурса на срок до 500 часов ежегодно. Как сообщает газета «Известия», такое предложение высказано в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), которое провели для правительства РФ по заказу Ассоциации промышленного майнинга.

© Unsplash

Сейчас в России есть три категории надежности электроснабжения. Например, домохозяйства можно отключать от подачи электричества лишь на 72 часа за год и не более 24 часов подряд. У двух других категорий сроки отключения регламентируются договорами, однако некоторые предприятия нельзя отключать вовсе. Эксперты предлагают выделить майнеров в новую категорию, которую будет можно обесточивать на более длительный срок.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов назвал предложение хорошим инструментом, который может удовлетворить все стороны. По его словам, оно допустимо для бизнеса и майнеры готовы пойти на этот компромисс. Кроме того, инициативу выдвигали и в Госдуме на заседании комитета по энергетике, где обсуждалось сокращение энергодефицита в ряде российских регионов — его поддержал первый зампред комитета Валерий Селезнев.

Минэнерго в свое время предложило повысить тарифы на передачу электричества для майнинг-центров в энергодефицитных регионах — от 2 до 5 раз. Проект постановления правительства с такой инициативой ведомство опубликовало еще 29 декабря. В случае принятия конечная цена электроэнергии для промышленных майнинговых центров сильно вырастет — она состоит не только из тарифа на передачу, но и из оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки.