Загрызший россиянку волк мог быть заражен "зомби-вирусом"
Волк, который напал на четырех человек в поселке Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, мог быть носителем "зомби-вируса". Об этом пишут "Известия".
Как утверждают очевидцы трагедии, в момент нападения хищник вел себя очень странно, а его глаза были стеклянными.
Некоторые предположили, что вирусом зверь заразился от диких косуль - через Курганскую область пролегают пути их миграции. По мнению местных жителей, среди них могли быть и больные особи.
Напомним, "зомби-вирус" впервые выявили у оленей в американском штате Колорадо. У заболевших животных поражается головной мозг, их поведение становится неадекватным (отсюда и название). Впоследствии снижается вес, нарушается координация, идет слюна и исчезает страх перед людьми. В результате это приводит к летальному исходу.