Загрызший россиянку волк мог быть заражен «зомби-вирусом»

Волк, который напал на четырех человек в поселке Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, мог быть носителем "зомби-вируса". Об этом пишут "Известия".

Как утверждают очевидцы трагедии, в момент нападения хищник вел себя очень странно, а его глаза были стеклянными.

Некоторые предположили, что вирусом зверь заразился от диких косуль - через Курганскую область пролегают пути их миграции. По мнению местных жителей, среди них могли быть и больные особи.