Умер актер театра и кино Александр Саюталин

Известный актер театра и кино Александр Саюталин умер на 61-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

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Причина смерти не уточняется. Прощание состоится в четверг, 25 января, в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.

«С прискорбием сообщаем, что не стало актера Александра Саюталина. Великолепный актер, замечательный человек. От имени всей команды «Триикс Медиа» выражаем соболезнования родным и близким Александра», — отметили в кинокомпании.

Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1990 году. В кино дебютировал в детективе «Уик-энд с детективом» (1995-96), где ему достался крохотный эпизод.

Более заметную роль, хотя и без имени, Саюталин получил в первом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей». Небольшие эпизоды актер играл в «Убойной силе-4», «Агенте национальной безопасности-4», «Бандитском Петербурге-4». В шестых «Улицах разбитых фонарей» его герой — Константин Жуков, хозяин арт-салона.

Также Саюталина можно увидеть в нескольких сезонах «Литейного», «Морских дьяволах» и других картинах. Всего в фильмографии артиста более 90 работ в фильмах и фильмах-спектаклях.