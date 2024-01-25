Случай кори был зарегистрирован у студента РУДН в Москве

Случай кори был зарегистрирован у студента столичного Российского университета дружбы народов (РУДН). На текущий момент специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. Об этом в четверг, 25 января, рассказали в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

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Диагноз «корь» был подтвержден в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Сейчас состояние студента удовлетворительное, а допуск в главное здание университета перекрыт.

— Специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, — приводит заявление Роспотребнадзора РИА Новости.

В Роспотребнадзоре также дали распоряжение о проведении вакцинации среди лиц, контактирующих с заболевшим студентом.

В России также возросли случаи заболевания коклюшем. Это может быть связано с отменой противоэпидемиологических мер в 2023 году. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна болезнь, как быстро она распространяется и кто в группе риска.