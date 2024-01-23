В ГД предложили заменить слово «маркетплейс»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил заменить «маркетплейс» на «виртуальные торговые площадки» или «виртуальные торговые посредники». Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с «Российской газетой».

Гаврилов считает, что такое переименование позволит уйти от иностранных словосочетаний «electronic market» и «electronic marketplace». Кроме того, по его словам, это сделает процесс взаимодействия с площадками более эффективным и понятным, поскольку до сих пор многие покупатели уверены, что делают покупки через интернет «как в обычном магазине». При этом на самом деле маркетплейсы являются только посредниками между продавцом и потребителем, пояснил Гаврилов.