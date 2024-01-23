В Тюменской области волонтеры отыскали россиянина, пропавшего 15 лет назад

Накануне к волонтерам обратились с просьбой помочь установить личность мужчины, которого направили в областную больницу города Ялуторовск. Выяснилось, что он ехал в автобусе, после чего обратился к водителю и рассказал, что ничего не помнит. Водитель обратился к специалистам, после чего россиянина отправили в медучреждение.