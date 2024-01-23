Адвокат: из-за СВО мужчины начали активнее выплачивать алименты

«При наличии СВО в стране эта мера закрытия границ оказалась очень эффективна. Из-за количества полётов снизилась возможность куда-либо улететь, очень большой приход [алиментов — прим. ГМ] за 2023 год именно в связи с этими мерами произошёл. Также стали лучше искать, приставы стали как в фильмах прикидываться покупателями автомашин, квартир в отношении имущества, которое было у должника. Таким образом стали выявлять серьёзные финансовые вливания»