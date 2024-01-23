Адвокат: из-за СВО мужчины начали активнее выплачивать алименты
Объём взысканных приставами средств в России в 2023 году вырос на 40%. Показатель во многом объясняется тем, что с долгами нельзя выехать за границу. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась специалист по семейному праву Виктория Данильченко.
«При наличии СВО в стране эта мера закрытия границ оказалась очень эффективна. Из-за количества полётов снизилась возможность куда-либо улететь, очень большой приход [алиментов — прим. ГМ] за 2023 год именно в связи с этими мерами произошёл. Также стали лучше искать, приставы стали как в фильмах прикидываться покупателями автомашин, квартир в отношении имущества, которое было у должника. Таким образом стали выявлять серьёзные финансовые вливания»
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе презентации Года семьи на Всероссийском семейном форуме «Родные — любимые» на ВДНХ сообщил, что объём взысканных приставами алиментов в России в 2023 году вырос на 20 млрд рублей.
Глава ведомства отметил позитивные итоги работы подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стресс из-за денег ухудшает ваше здоровье.