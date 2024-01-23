Путин пообещал поручить создать Всероссийский родительский комитет

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение главе Минпросвещения Сергею Кравцову о создании Всероссийского родительского комитета. Об этом президент заявил во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Одна из участниц встречи предложила Путину создать движение комитета.

«Знаете, организовать, наверное, не сложно, тем более я скажу министру [просвещения России Сергею Кравцову] — он сделает все сразу быстро», — ответил глава государства.

При этом он отметил, что необходимо понять, чем будет заниматься этот комитет. Президент также подчеркнул, что сама идея о создании звучит красиво. Женщина в свою очередь предположила, что подобная организация могла бы продвигать различные инициативы на уровень страны.

Ранее Путин заявил, что число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. В свою очередь Кравцов отметил, что количество учителей по другим предметам немного выросло.