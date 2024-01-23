В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуму внесли проект закона о запрете продажи на всей территории России безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Документ опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.

В проекте сказано, что в 65 регионах России уже приняли законодательные акты, которые накладывают запрет на реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним.

— Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний, — сказано в проекте.

Напомним, 2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступил в силу 12 ноября.

С инициативой введения такого ограничения выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предлагала ввести административную ответственность.

Депутаты поддержали инициативу Ирины Волынец — 23 сентября законопроект приняли в первом чтении, а 20 октября — во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом предусмотрены штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 150 тысяч.