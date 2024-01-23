Покинувший США потомок Екатерины II рассказал о плюсах жизни в России

Потомок российских аристократов Андрей Калагеорги рассказал «Комсомольской правде», что решил переехать в Россию, так как тут «кипит жизнь». Жизнь в США и Европе, по его мнению, становится все хуже.

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Андрей Калагеорги — потомок Ивана Калагеорги и Елизаветы Темкиной, предполагаемой дочери Екатерины Великой и князя Григория Потемкина. Калагеорги жили и правили в Херсоне и Екатеринославле.

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Андрей Калагеорги работал инструктором по горным лыжам и биржевым трейдером, жил в США, затем во Франции, а несколько лет назад переехал в Санкт-Петербург. В январе 2024 года он принял присягу и в ближайшие дни получит российский паспорт.

В интервью «КП» он рассказал, что члены его семьи всегда считали себя русскими, русский стал его родным языком, а в Сан-Франциско он ходил в православный собор и пел в церковном хоре.

Калагеорги перебрался в Россию в 2020 году, во время пандемии коронавируса.

«Потому что во Франции все перекрыли, а здесь можно было жить. И понял, что здесь чувствую себя лучше, чем где бы то ни было», — подчеркнул он.

Для американцев, по словам Калагеорги, он был «слишком русским».

«У американцев другие эмоции, душа. Если ты богатый и у тебя деньги, они тебя обожают. Только потерял — разворачиваются спиной и уходят. В России не так: нет денег, поможем, переживем, все будет хорошо», — отметил он.

Калагеорги отметил, что жизнь в США ухудшается — «кругом геи, целуются прямо на улице» и «ребенку могут сменить пол, а родители не могут вмешаться». Во Франции, по его словам, тоже «кошмар» из-за наплыва мигрантов и постоянных протестов.

«Моей маме 83 года, она не бедный человек… Но сейчас, в январе, ходит по парижской квартире в свитере. Не хочет платить громадные счета за отопление… лишь потому, что американцы взорвали "Северные потоки"», — рассказал он.

Калагеорги добавил, что в российских магазинах все в три раза дешевле, чем во Франции, но переехал он в Россию не из-за дешевизны.

«Просто чувствую, что жизнь здесь кипит. И хочу, чтобы моя семья жила именно в России», — подчеркнул он.