Минтруд повысит соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля

Размер всех социальных выплат и мер поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) повысят на 7,4 процента с 1 февраля. Об этом во вторник, 23 января, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

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По ее словам, в 2023 году средний размер пенсии у инвалидов ВОВ составил более чем 38 тысяч рублей, а у вдов погибших участников войны превысил 34 тысячи рублей. Размер этих выплат ежегодно индексируют.

— С 1 февраля 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны также будет повышен на 7,4 процента — это уровень инфляции за прошлый год. Соответственно, у инвалидов войны эта выплата составляет 7 605 рублей, — рассказала замминистра.

В федеральном бюджете выделены все средства, которые составляют такие меры поддержки и социальные выплаты, передает слова Баталиной с заседания оргкомитета «Наша Победа» РИА Новости.