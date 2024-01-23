Патриарх Кирилл заявил об отсутствии причин для оправдания абортов

Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических. Соответствующее заявление во вторник, 23 февраля, сделал патриарх Кирилл в Совете Федерации.

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В 2022 году количество операций по стерилизации женщин выросло до 15 тысяч в год, в то время как число абортов уменьшилось с 1,87 миллиона до 504 тысяч. Об этом стало известно из данных Росстата по сборнику «Здравоохранение в России — 2023».