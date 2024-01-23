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В Госдуме призвали везде развешивать российские флаги

Российские триколоры необходимо развешивать над всеми зданиями, где это только возможно. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев.

В Госдуме призвали везде развешивать российские флаги
© Вечерняя Москва

Для сравнения он привел пример Соединенных Штатов Америки, где государственные флаги висят «на каждом углу». Журавлев отметил, что в США это никого не смущает и просто является выражением патриотизма.

— Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно, — цитирует Журавлева РИА Новости.

Истребители распылили российский флаг в небе над Абу-Даби в честь визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Триколор появился в небе в тот момент, когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В честь Дня флага России у столичного Музея Победы развернули триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Этот флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.

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