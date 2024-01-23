В Госдуме призвали везде развешивать российские флаги
Российские триколоры необходимо развешивать над всеми зданиями, где это только возможно. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев.
Для сравнения он привел пример Соединенных Штатов Америки, где государственные флаги висят «на каждом углу». Журавлев отметил, что в США это никого не смущает и просто является выражением патриотизма.
— Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно, — цитирует Журавлева РИА Новости.
Истребители распылили российский флаг в небе над Абу-Даби в честь визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Триколор появился в небе в тот момент, когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В честь Дня флага России у столичного Музея Победы развернули триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Этот флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.