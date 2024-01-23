В Госдуме призвали везде развешивать российские флаги

— Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно, — цитирует Журавлева РИА Новости.