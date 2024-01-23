Умер советский актер Тургун Азизов

22 января ушел из жизни советский и узбекский актер театра и кино, режиссер Тургун Азизов, прославленный, в том числе, своими экранными образами колоритных восточных людей.

© kino-teatr.ru

Азизов, в частности, сыграл эмира Бухары в советско-индийском "Восходе над Гангом" и Далабая в "Это было в Коканде". Один из самых известных образов актера - Бакир в "Очарован тобой", первой узбекской музыкальной комедии.

Тургун Азизов дебютировал в кино в 1957-м - Надырхан в "По путевке Ленина", снялся в картинах "Дом под жарким солнцем", "Радуга семи надежд", "Огненные дороги", "Пароль - "Отель "Регина", других. Одной из последних лент актера стала мелодрама "Жизнь после смерти".