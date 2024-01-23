Россияне смогут заселяться в гостиницы по заграничному паспорту

Россияне смогут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту независимо от места постоянного проживания. Соответствующий документ Правительство планирует принять в апреле, сообщается на его сайте во вторник.

Размещенная кабмином «дорожная карта» трансформации делового климата «Туризм» включает 15 пунктов и разработана по предложениям предпринимателей. Один из актов призван упростить регистрацию граждан в гостиницах. Наряду с «загранником» отдыхающие могут предоставить российский паспорт в электронном виде — через приложение «Госуслуги».