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РЖД добавили информацию о животных в приложение для проводников

Все данные о перевозимом в поезде животном теперь будут видны в мобильном устройстве проводников. Об этом заявил гендиректор ФПК Владимир Пястолов во время круглого стола в Государственной думе, передает ТАСС.

Он указал на то, что дочерняя структура РЖД — «Федеральная пассажирская компания» — в настоящее время дорабатывает информационные системы. По словам гендиректора, этот процесс займет некоторое время.

Как отметил Пястолов, проводники в дальнейшем смогут сверять данные для того, чтобы «четко понимать, что за животное едет вагоне». Сейчас такой опции нет, добавил он.

В РЖД начали поднимать вопрос о перевозке животных после случая, который произошел с котом Твиксом. История получила широкую огласку. Напомним, что 11 января в поезде с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург проводница выбросила кота из вагона в районе вокзала в Кирове. Как стало известно, он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону.

Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

По словам проводницы, она приняла данную меру из-за того, что не смогла найти его владельцев. 20 января Твикс был найден мертвым. Россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу. Сейчас она временно отстранена от работы.

Ранее начальник испытательного центра Кировской областной ветлаборатории сообщил, что результаты вскрытия кота Твикса назовут только владельцам погибшего животного.

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