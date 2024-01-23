Минздрав не увидел значительного роста алкоголизма в России

На сегодняшний день нет оснований говорить о значительном росте алкоголизма в России. Об этом в ответе на запрос «ФедералПресс» в Минздрав РФ рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

Издание «КоммерсантЪ» опубликовало материал об увеличении числа людей с алкогольной зависимостью в стране. В 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. Министерство здравоохранения пояснило «ФедералПресс», как реально обстоят дела с алкоголизмом в России, и какие меры Правительство предпринимает для борьбы с общественным недугом.

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По словам представителя Минздрава, данные в отчете Росстата, на которые ссылается (найти ссылку) «Ъ», не дают основания говорить о значительном росте алкоголизма в стране.

«Их можно назвать незначительными колебаниями с учетом приведенного определенного периода, когда была пандемия, а также с повышением эффективности работы российской наркологической службы и улучшением выявляемости», - пояснила Татьяна Клименко.

Во время пандемии COVID-19 некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления алкоголя, однако этого не произошло. Минздрав связывает тенденцию с введенными ограничениями на передвижение населения. Тогда, потенциальные пациенты наркологии оказались под контролем семьи. После снятия пандемийных ограничений Росстат и обнаружил рост числа случаев алкоголизма.

Минздрав на текущий момент реализует ряд программ для борьбы с алкогольной зависимостью в стране.

«В нашей стране реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Успехи отмечены и на международном уровне. Так, в докладе Всемирной организации здравоохранения в октябре 2019 года было обозначено, что с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное — на 48 %, что повлекло сокращение смертности в 2003 – 2018 гг. у мужчин на 39 %, у женщин – на 36%», - рассказала директор Национального научного центра наркологии.

Она также отметила, что в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав России получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя.

«Меры продолжают реализовываться по всей стране. В декабре Правительство утвердило новую Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Её главные цели - снизить потребление алкоголя, а также заболеваемость, инвалидность и смертность, связанные с потреблением спиртных напитков», - передает представитель Минздрава.

Главным итогом работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. К 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литров. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан, рассказывает Клименко.