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В Омске зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

Посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали в двух округах Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязненный воздух, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщается на сайте управления.

В Омске зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе
© РИА Новости

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 11 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 23 января 2024 года максимальное содержание сероводорода составило 1,3 ПДК в Центральном АО и 1,5 ПДК в Кировском АО. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Выбросы этого вещества периодически фиксируются в Омске. Превышения ПДК сероводорода выявили 18 и 20 января. Данные передали надзорным органам для установления источника загрязнения.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отмечала, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге регулярно занимает последние места.

Общество
Виктория Абрамченко
Омск