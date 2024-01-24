В Омске зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

Посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали в двух округах Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязненный воздух, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщается на сайте управления.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 11 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 23 января 2024 года максимальное содержание сероводорода составило 1,3 ПДК в Центральном АО и 1,5 ПДК в Кировском АО. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Выбросы этого вещества периодически фиксируются в Омске. Превышения ПДК сероводорода выявили 18 и 20 января. Данные передали надзорным органам для установления источника загрязнения.