Синоптики сообщили, какой будет погода в последний месяц зимы

Последний календарный зимний месяц на большей части России будет вполне обычным, предположила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что на севере европейской территории температуры немного превзойдут традиционные февральские показатели, пишет «Российская газета».

Метеоролог отметила, что в центре страны по ночам будет преобладать умеренно морозная погода, от -5° до -10°. Днем столбики термометров покажут от -1° до -6°.

Вместе с тем, добавила она, возможны и 17-градусные морозы.

В южных регионах ожидается теплая погода, воздух будет прогреваться до +5°. На Черноморском побережье возможны «окна тепла» — повышение температуры до +20°.