Проводница рассказала, почему выкинула кота Твикса в Кирове

Женщина, работающая проводницей на рейсе «Екатеринбург – Петербург», рассказала свою версию : как получилось, что кот Твикс, которого впоследствии полюбила вся страна, был ею выброшен на улицу (и впоследствии сдох).

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На видеозаписях, предположительно, из Кирова, видно, как женщина в темном тулупе держит кота, стоя на площадке вагона, и скидывает в снег. Кот убегает под вагон. Ни женщину толком рассмотреть, ни кота на распространенных в соцсетях кадрах не разглядеть.

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Например, кот на ориентировках волонтеров кажется рыжим, а в видеофрагменте это нечто белое с темными пятнами на спине.

Как только история получила огласку, женщина, чье имя журналисты не называют, сообщила, что кот, когда она его увидела впервые, был похож на приблудного бродячего кота, потому она мало сомневалась в его происхождении. Дело в том, что в Кирове была длинная стоянка, там вагоны заправляли водой. И женщина решила, что пока она отлучалась по производственной необходимости, котик заскочил в салон.

«На станции никого, передать кота некому было», – передают слова проводницы о том злополучном дне, что она рассказывала на разбирательстве в РЖД.

К тому же, проводники обязаны проследить за заправкой, иначе потом ехать длинный перегон с пустыми баками и недовольными пассажирами.

Пассажиры в ее вагоне уже были недовольны, и как раз из-за кота – кто-то пожаловался ей, что котик заразит милую собачку, которую везли иные пассажиры. Дескать, он блохастый, приблудный и прочее. Женщина обошла вагон от начала до конца и опросила всех неспящих, чей кот. Никто не ответил, что кот его, передает слова женщины канал Baza.

Когда к проводнице явился сопровождавший Твикса пассажир, то он только пожал плечами, развернулся и ушел, узнав, что «котик вышел в Кирове».

Резонанс этой истории накалился до такой степени, что сработала сигнальная лампа в СКР, и вот уже Александр Бастрыкин требует разобраться в событии. Про кота еще ранее было известно, что он ехал из приюта в ожидании своей новой судьбы на новом месте и с новыми хозяевами. Но кошачья судьба (а ее вмешательство в эту историю не подлежит сомнению) распорядилась иначе: ведомый своей бродячей природой Твикс выбрался из комфортной переноски, попал в лапы проводницы, затем – в снег, а потом его труп нашли где-то в районе вокзала.

Говорят, что его разорвали собаки.