На уроке «Разговоры о важном» обсудили полное освобождение Ленинграда от блокады

«Важно понимать, какой ценой досталась эта их жизнь. Когда рассказываешь о том, как жили в блокаде, у каждого ребёнка, даже у самого чёрствого, дрогнет сердце. Детям самое главное пожелание — это дружба. Что один не сделает, сделаете вместе», — сказала она.