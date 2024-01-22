Общество «Знание» объявило номинантов на звание «Иностранный просветитель года»

Пятеро зарубежных просветителей вошли в шорт-лист новой номинации для иностранцев конкурса «Знание.Премия». Всего заявки прислали 165 соискателей из 34 государств, сообщили в Российском обществе «Знание», которое является организатором премии.

© Пресс-служба Российского общества «Знание»

Среди номинантов — представители разных профессий: учителя и преподаватели вузов, главы научных и культурных центров, дипломаты и журналисты.

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В обществе «Знание» отметили, что номинанты на премию «формируют у международной аудитории объективный взгляд на проводимую странами Запада и Европы политику в отношении России, борются с фальсификацией, а также стремятся дать миру истинное представление о современных событиях и роли нашей страны в них».

По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, заявки, в том числе, поступили из США, стран Европы и других государств дальнего зарубежья.

«Даже сейчас, когда некоторые западные страны пытаются отменить нашу страну, есть очень много людей, которые ценят дружбу и сотрудничество с Россией, стремятся распространять достоверные знания и делать их доступными для всех, независимо от места проживания», — констатировал он.

Древаль подчеркнул, что экспертный совет премии выбрал из 165 заявок самых достойных номинантов.

Среди них — бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии, аналитик и эксперт в области энергетики Карин Кнайсль, которая сегодня руководит Центром «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета.

В шорт-лист новой номинации вошел также учитель математики из Сербии Светислав Стоянович, который с 2023 года работает в одной из гимназий Луганска.

Кроме того, на награду претендует аналитик, писатель и фотограф Кристиан Ламеса из Аргентины. Автор книги «Отцовство зла — пособники Гитлера» считает свою работу главным вкладом в дело распространения исторической правды о России.

Еще один номинант, военный корреспондент Адриан Боке из Франции занимается волонтерством на Донбассе.

Пятый претендент на премию — доктор наук Джон Стюарт Дюррант из Канады, который более 30 лет преподает русский язык и литературу.

Всем номинантам шорт-листа предстоит заочно представить свои просветительские инициативы и результаты деятельности в формате видеовизиток.