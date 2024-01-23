Учитель из Индии показал свердловским школьникам непристойный жест

В Екатеринбурге учитель английского языка, обзывавший школьников, показал на уроке неприличный жест и попал на видео. Об этом пишет Ura.ru.
Инцидент произошел в школе №175 Ленинского района города. Как уточняется, учитель индийского происхождения показал классу два средних пальца, отреагировав таким образом на английскую обсценную лексику, которую ученики написали на доске.
«Ученики написали на английском языке мат, а когда педагог Haян Мaлик увидел текст на доске, то поднял два средних пальца. Некоторых ребят этот момент повеселил, но нашлись и те ученики, которые сочли подобное поведение педагога недопустимым. Возможно, дети довели учителя», — объясняет источник, знакомый с ситуацией.
До этого педагог Наян Малик уже попадал в скандальные ситуации из-за выбранных им методов преподавания иностранного языка. Родители школьников пожаловались на то, что педагог обзывает детей, называя их «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. Кроме того, по мнению родителей, учитель слишком часто отвлекается на телефон и не обращает внимание на происходящее в классе.
Сам педагог отреагировал на эти жалобы и счел их клеветой.
«Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
В мэрии Екатеринбурга работу учителя признали соответствующей требованиям ФЗ.