Блогер извинился перед «Бургер Кингом» за клевету

Блогер "Самый сахар" признал вину перед "Бургер Кингом"
Блогер «Самый сахар», раскритиковавший сеть ресторанов «Бургер Кинг», принес извинения. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газете.Ru».
Автор Youtube-канала «Самый сахар» в одном из роликов заявил, что в сети «Бургер Кинг» котлеты для бургеров якобы готовят не на огне, а заливают «жидким дымом». На прошлой неделе компания «Бургер Кинг» подала иск на блогера в Пресненский суд, потребовав 40 часов обязательных работ на кухне ресторана на позиции жарщика мяса и покупку 100 бургеров «Воппер».
После этого автор Youtube-канала «Самый сахар» посетил кухню ресторана и снял на видео производственные процессы. Повар заведения продемонстрировал ему работу печи, в которой на огне жарятся котлеты для всех бургеров сети. Блогер убедился в своей неправоте и извинился перед рестораном.
«Мы привыкли отвечать за свои слова, и к этому же призываем всех. Это простое правило, и дело не только в моральных принципах и воспитании — есть буква закона. Блогер поработал на нашей кухне, увидел огонь своими глазами и рассказал аудитории правду», — коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.