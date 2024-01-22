Блогер извинился перед «Бургер Кингом» за клевету

«Мы привыкли отвечать за свои слова, и к этому же призываем всех. Это простое правило, и дело не только в моральных принципах и воспитании — есть буква закона. Блогер поработал на нашей кухне, увидел огонь своими глазами и рассказал аудитории правду», — коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.